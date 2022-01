Bretagne : des rafales de vent jusqu'à 149 km/h, 9000 foyers privés d'électricité samedi soir

Conséquence : de nombreux foyers ont été privés d'électricité. D'après Enedis Bretagne, cette panne concernait jusqu'à 9000 foyers à 18h, "principalement dans le Morbihan et en Ille-et-Vilaine", précise le gestionnaire du réseau électrique. 300 techniciens et prestataires ont été mobilisés dans la soirée "pour rétablir le plus rapidement possible" la situation.