Pluie, neige, grésil, vents tempétueux... une météo hivernale partout en France ce week-end

Avec l’anticyclone se retirant sur l’Atlantique et une dépression plongeant depuis la mer du Nord vers la France, les conditions s’annoncent hivernales avec une nouvelle baisse des températures et des précipitations se produisant un peu partout. En raison de la masse d’air qui va se refroidir, elles se manifesteront sous forme liquide mais aussi solide avec des giboulées de pluie et de neige mêlées, de grésil, voire de neige seule. Tous les massifs recevront également d’importantes quantités de poudreuse, de bon augure à deux semaines de l’ouverture de la plupart des stations de sports d’hiver.

La perturbation pluvieuse arrivée par la Manche vendredi a traversé le pays pour s’établir sur le flanc est samedi matin. Avec la nouvelle arrivée d’air froid, les pluies se transforment en neige jusqu’en plaine entre la Bourgogne et le quart nord-est avec une fine couche au sol à attendre. Il neige également sur tous les reliefs dès 500 mètres et ponctuellement jusque dans les vallées. À l’arrière et donc sur les deux tiers ouest du pays, un ciel de traîne se met en place avec des giboulées sous forme de pluie, de pluie et de neige mêlées ou de grésil. Des flocons seuls ne sont pas exclus sous les plus fortes averses ou encore sur les premières hauteurs telles que les collines bretonnes ou normandes, blanchissant localement et très ponctuellement les sols. Le golfe du Lion restera pour sa part à l’écart de ce temps agité avec un ciel bien dégagé.

Dimanche, le risque d’averses se maintient du nord de la Seine aux régions centrales et jusqu’aux frontières de l’est. Là encore, elles se produiront sous forme de neige jusqu’en plaine du nord-est à la Bourgogne tandis que les flocons tomberont en quantité à très basse altitude sur le Jura et le nord des Alpes. Le bassin méditerranéen, hormis la Corse, et les régions atlantiques profiteront de conditions plus clémentes avec de belles éclaircies au programme.