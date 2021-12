Le temps de ce dimanche : encore des pluies ou averses, de la neige... et du vent

Sur les Pyrénées et son piémont, les précipitations seront durables et parfois marquées, donnant de bons cumuls, avec une limite pluie-neige vers 800 m à l'ouest, 600 m à l'est. Météo-France maintient ce dimanche une vigilance orange avalanches sur les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées.

Du Grand-Est à Auvergne Rhône-Alpes et au Sud-Ouest, la matinée se déroule dimanche sous un ciel couvert et des précipitations fréquentes, puis au fil de l'après-midi nuages et averses persisteront surtout vers le relief, selon les prévisions de Météo-France.

Sur le relief des Vosges, du Jura, des Alpes et le Massif central, la neige tombera vers 400 m d'altitude, mais elle pourra s'abaisser à plus basse altitude dans le nord-est et le centre-est, voire un saupoudrage de neige jusqu'en plaine. Un bon enneigement sera attendu sur les plateaux du Jura et les hautes Vosges. Du nord de la Bretagne et de la Normandie jusqu'aux Hauts-de-France, dès le matin les nuages et les averses s'imposeront, avec quelques flocons possibles dans les terres. L'après-midi, ce temps faiblement pluvieux s'étendra vers la région parisienne et le Centre.

Du sud de la Bretagne jusqu'au Poitou-Charentes en revanche, les éclaircies seront présentes par moments en matinée puis prédomineront l'après-midi, en progressant jusqu'aux plaines d'Aquitaine. De même près de la Méditerranée le temps sera plus sec malgré quelques passages nuageux. Par contre, la Corse restera sous un ciel bien encombré et des averses, neigeuses à partir de 900 à 1.000 m d'altitude. Le vent d'ouest à nord-ouest sera encore assez fort sur de nombreuses régions, notamment près des côtes et sur les Pyrénées.