Canicule : 53 départements en alerte

Un épisode caniculaire exceptionnel traverse l'Hexagone. Ce lundi 24 juin, la palme de la ville la plus chaude revient à Carpentras, où il a fait 37°C à l'ombre. Une situation qui n'est pas prête de s'arranger. Des températures comme celle-ci, il en pleuvra dans quelques jours. À Vichy par exemple, il fera 42°C jeudi prochain.



