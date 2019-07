Canicule à Bordeaux : des conditions pénibles pour les travailleurs en extérieur

Le thermomètre devrait dépasser les 40°C à Bordeaux ce 23 juillet 2019. Beaucoup de professionnels termineront plus tôt pour éviter les pics de chaleur, mais en attendant, il faut s'adapter. Après une matinée particulièrement chaude, l'après-midi s'annonce encore plus dur. Déménageurs, conducteurs d'engins, rénovateurs de meubles... ceux qui travaillent en extérieur souffrent un peu plus que les autres. Pour réussir à passer cette journée, les bouteilles d'eau vont bon train.



