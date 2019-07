Canicule à Paris : il y a très peu de touristes sur la Butte Montmartre

Paris est fortement frappée par la canicule. Il fait 38°C dans la capitale. Sur la Butte Montmartre, on observe très peu de touristes. Malgré ses 130 mètres d'altitude, les températures y sont difficilement supportables. A noter que ces dernières vont continuer à augmenter et pourraient même atteindre les 42°C.



