Canicule : à quoi correspond le niveau 3, activé dimanche à Paris ?

Au delà, c'est le niveau 4, le plus élevé, qui peut être activité par les autorités. Il correspond à une canicule exceptionnelle, "très intense et durable", accompagnée d'épisodes de sécheresse, de saturation des hôpitaux, pannes d'électricité ou encore feux de forêt et problématiques d'approvisionnement en eau.





Le pilotage de ce dispositif, qui peut se traduire par l'arrêt de certaines activités et l'aménagement du temps de travail, peut être confié à un ministre par le chef du gouvernement.