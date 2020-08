Météo : le scénario d'une canicule qui va durer encore plusieurs jours

Encore un peu de patience et de courage… Les températures étouffantes à plus de 20°C la nuit et près de 40°C la journée que nous connaissons n’ont pas encore dit leur dernier mot. La masse d’air particulièrement chaud stationne toujours du Maghreb jusqu’à la France et maintient les thermomètres à des niveaux très élevés. Ce n’est qu’à partir du milieu de semaine qu’une dépression - ou goutte froide - parviendra à repousser ces fortes chaleurs vers le bassin méditerranéen, permettant ainsi à un air océanique nettement moins chaud de s’installer sur le pays.

La nuit de lundi à mardi s’annonce toujours aussi étouffante dans les grandes villes avec un mercure qui ne parviendra pas à descendre en dessous de 24°C dans les rues de la capitale, 22 à Lyon et Perpignan, 21 à Lille et 20°C à Nantes, Rouen, Besançon ou Nîmes. Comme la veille, des orages pourront éclater de manière isolée en cours de journée de mardi , ce risque épargnant uniquement le littoral méditerranéen. Malgré cela, il fera toujours aussi chaud et même parfois plus lourd que les jours précédents. Le mercure culminera jusqu’à 37°C dans Rhône, 36 en Île-de-France, dans le Nord et en Lorraine ou encore 35 à Reims, Evreux, Grenoble, Cognac et Agen.

Malgré les quelques orages qui se déclencheront ici ou là ce lundi, la chaleur restera forte. Les valeurs atteindront encore 37°C sous abri à Lyon, 36 à Lille, Orléans, Nevers, Le Mans, Strasbourg ou Toulouse, 35 à Paris, Dijon, Grenoble et Limoges ou encore 34°C en Normandie, Picardie, Corse et dans le Cantal. Pendant ce temps, le mercure perdra deux à trois degrés dans l’ouest avec de 25 à 30°C sur les plages de la Manche et de 29 à 34°C près de l’océan.

Le risque orageux deviendra plus présent dans les régions de l’ouest au cours de la journée de mercredi, à mesure que la dépression présente sur l’Atlantique se rapprochera. Celle-ci apportera de l’air moins chaud qui, en entrant en contact avec l’air brûlant présent sur le pays, provoquera des orages. Même si ce ne sera pas encore la délivrance pour ces régions, la chaleur deviendra plus respirable avec 27°C à Caen contre 32 la veille, 28 à Rennes et Nantes contre 33 la veille ou encore 31°C à Cognac contre 35 la veille. Ailleurs, il faudra encore supporter plus de 30 voire 35°C avec 37 à Lille, Paris et Lyon et des pointes à 38°C possibles localement entre le Bassin parisien et la vallée du Rhône.

La nuit suivante, l’atmosphère demeurera toujours aussi pesante dans une large moitié est avant que les orages ne progressent dans la journée de jeudi, jusqu’aux portes de la Champagne et du Lyonnais. Cela permettra au mercure de baisser sensiblement, affichant entre 29 et 33°C dans ces régions contre encore plus de 35°C la veille. Toutefois, la vallée du Rhône et l’arrière-pays méditerranéen conserveront encore des valeurs très élevées avec des pointes à 35-36°C à l’ombre. Plus à l’ouest, la baisse se poursuivra également avec cette fois-ci, moins de 30°C pour tout le monde.