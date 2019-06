Une canicule jusqu'à début juillet : jusqu’à 42°C, les prévisions jour par jour

Après avoir retrouvé un niveau de saison samedi 22 juin, les températures ont continué leur progression dimanche 23 juin avec de fortes chaleurs (avec des valeurs supérieures ou égales à 30°C, ndlr) dans la moitié sud et jusqu’au bassin parisien. Mais c’est véritablement à partir de l'après-midi du lundi 24 juin que l’épisode caniculaire a débuté, depuis la vallée de la Garonne jusqu'à l’Île-de-France et des régions centrales au couloir rhodanien avec des températures comprises entre 34 et 36°C sous abri. Il fera 34°C à Paris, Nevers, Dijon et Montauban, 35°C à Montélimar, Lyon et Grenoble et 36°C à Bourges et Vichy.