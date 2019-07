Canicule : comment une ville se prépare

À partir du samedi 20 juillet, les températures monteront pour atteindre 40 °C en début de semaine, et même 41°C localement. Cette fois, c'est le sud-ouest qui est en première ligne. En cas de plan canicule, la ville de Bordeaux prévoit d'appeler quotidiennement les personnes isolées de plus de 75 ans. Et les parcs resteront ouverts exceptionnellement jusqu'à 22 heures.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/07/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.