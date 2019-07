Canicule dans le Nord : les campeurs de Boeschepe essaient de s'adapter

La fraîcheur laisse place à la canicule dans le Nord. À près de 30°C avant 10 heures de la matinée, les vacances en camping s'annoncent difficiles. À Boeschepe, impossible de dormir plusieurs heures d'affilée à cause de la chaleur. Toutefois, chacun prend ses dispositions pour survivre et passer le meilleur séjour possible. Avec les 39°C attendus le 25 juillet 2019, on pourrait battre un record de pic de chaleur dans la région.



