Canicule et sécheresse : des fruits et légumes plus chers sur les marchés

Juillet 2019 a été le mois le plus chaud jamais enregistré. Certains fruits et légumes, dont la tomate, en ont pâti. Au Puy-Sainte-Réparade et à Aix-en-Provence, la production a baissé, entraînant une envolée des prix. Un coup dur pour la clientèle, qui attendait pourtant impatiemment l'été pour pouvoir en consommer librement. Les producteurs, eux, tentent de s'adapter à la canicule, notamment en plantant des espèces plus résistantes à la chaleur.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 12/08/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 12 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.