Canicule : 13 départements en vigilance orange, record de température battu à Ciboure

Préparez-vous à avoir chaud, et même très chaud ! L’épisode de chaleur intense annoncé depuis plusieurs jours se confirme pour cette fin de semaine. D’une durée de 48 heures dans la plupart des régions, il persistera un peu plus longtemps entre le centre-est et la basse vallée du Rhône.

Alors qu’une certaine fraîcheur dominait encore au cours de la nuit, en particulier dans la moitié nord, les valeurs ont déjà eu du mal à baisser plus au sud avec rarement moins de 23°C au réveil ce jeudi près de la Grande Bleue, 21°C à Toulouse et Montélimar, 20°C Lyon et 19°C à Bordeaux.

Très vite, le mercure s’envolera pour atteindre les 41°C sous abri en fin d’après-midi à Bordeaux et Mont-de-Marsan. Localement, des pointes à 42°C seront possibles, des valeurs situées alors au niveau des records de chaleur absolus pour ces secteurs datant d’un certain mois d’août 2003... Ailleurs, les maximales s’établiront à des niveaux très élevés également avec 40°C à Biarritz, Dax et Montauban, 38 à Lyon et Toulouse, 37 à Tarbes, Limoges et Grenoble, 35 à Nantes et Besançon, 33 à Paris, Rennes et Strasbourg et entre 25 et 30°C en bord de Manche.

La nuit suivante, l’atmosphère deviendra étouffante dans les grandes villes d’une large moitié sud avec un mercure ne s’abaissant pas en dessous de 24°C à Nice, 23 à Cognac et Lyon ou encore 22°C à Bordeaux, Marseille et Ajaccio.