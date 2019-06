Canicule : des écoles vont-elles fermer pendant les pics de chaleur ?

Même tonalité du côté de Catherine Da Silva. Interrogée par FranceInfo, cette représentante du SNUipp 93 et directrice d’école à Saint-Denis réclame "la possibilité de fermer les écoles au moins jeudi et vendredi". "La chaleur va s’accumuler dans les bâtiments, à l’extérieur et on ne tiendra pas jeudi et vendredi. Les enfants seraient mieux chez eux, allongés, à boire et aller aux toilettes quand ils veulent. Plutôt qu’avec nous où il faut partager quatre toilettes et deux robinets." "Les enseignants sont inquiets du bien-être et de la santé de leurs élèves, comme de leurs conditions de travail, et se posent la question de faire classe dans ces conditions", s'interroge le syndicat.





La FCPE assure dans un communiqué que "la plupart des établissements scolaires ne sont pas équipés de réelles salles de classe 'fraîches'". La première fédération de parents d'élèves plaide pour l'instauration d'un "congé canicule" et demande donc aux autorités la permission de "libérer les jeunes plus tôt dans la journée, voire de fermer les écoles et les collèges le temps de la canicule et des pics de pollution".





Dans la mesure où les recommandations du ministère de l'Education sont inapplicables, des fermetures d'établissements pourraient avoir lieu. C'est en tout cas la piste avancée ce lundi par Agnès Buzyn, la ministre de la Santé : "Nous allons suivre la situation jour par jour, il y aura des consignes jour par jour. Je ferai un point au ministère tous les soirs à 17 heures avec les remontées de l’Agence française de santé (ARS) et l’avis de Météo-France, département par département et s’il convient de garder des enfants à la maison jeudi ou vendredi, nous donnerons les consignes en ce sens. Pour l’instant ce n’est pas prévu."

Seule certitude : des précédents existent. Pas plus tard que le 13 juin dernier, la ville d'Ajaccio avait décidé par arrêté municipal de fermer durant 24h l'ensemble des écoles maternelles et primaires, publiques et privées, en raison de la chaleur et de la pollution.