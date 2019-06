Canicule : pourquoi fait-il beaucoup plus chaud dans les grandes villes qu'en banlieue ou en campagne ?

"A cause de cet îlot de chaleur urbain, on constate en moyenne sur l’année près de 3 degrés d’écart entre le cœur de Paris et la banlieue. C’est énorme", précise le météorologue, tout en ajoutant qu’il peut parfois il y avoir entre 5 et 10 degrés d’écart à certaines périodes.





"Cet épisode de canicule va être très éprouvant pour les organismes, les gens auront beaucoup plus de mal à dormir. Il faut s’attendre cette semaine à une moyenne de 20 degrés la nuit en banlieue, contre 25 degrés à Paris. Cela pourrait même monter à 26-27 degrés dans les nuits de jeudi à vendredi et vendredi à samedi", prévient-il.