Canicule : record de chaleur battu au sommet du Mont Blanc avec près de 7°C

De nombreux autres records de chaleur ont été battus ce mercredi en altitude, notamment dans les Alpes et le Jura. Selon La Chaîne Météo, le mercure a atteint 25°C à 2100 mètres d'altitude, 26,4°C à Tignes (2000 m) et 28°C au col des Saisies (1614 m). Plus bas, à Lyon, les températures maximales atteignent 36°C ce mercredi, et doivent monter jusqu'à 38°C ou 39°C jeudi, ce qui constituerait un record, rappelle Christian David.