Canicule : l'alerte rouge pour la première fois dans quatre départements

Cela fait plusieurs jours que Météo-France nous met en garde contre cette canicule d'une intensité sans précédent. Elle a placé quatre départements en vigilance rouge canicule: le Gard, l'Hérault, le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône. C'est la première fois depuis la mise en place de ce dispositif en 2004. À quoi faut-il s'attendre précisément ? Quelles mesures seront mises en place ?



