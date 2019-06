Canicule : la météo fictive de 2050 d’Évelyne Dhéliat refait surface

En 2014, en s’appuyant sur des travaux d’experts et climatologues, Évelyne Dhéliat avait présenté un bulletin météo fictif du mois d’août 2050. Les températures réelles ressenties depuis le début de cet été 2019 ressemblent beaucoup à ce qu’elle annonçait fictivement. Est-ce un signe tangible de l’accélération du réchauffement climatique ? Le point avec Évelyne Dhéliat, notre présentatrice météo.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/06/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 juin 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.