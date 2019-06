Canicule la semaine prochaine : plus de 40°C attendus, le taux humidité aggravera la situation

À ces températures d’un niveau record avec plus de 35°C sur les 4/5èmes du territoire et de fréquentes pointes au-delà des 40°C à partir de mercredi, un paramètre météo important va venir aggraver une situation déjà difficile. Il s’agit du taux d’humidité appelé aussi hygrométrie. Si lors de la canicule de 2003, l’air était extrêmement sec, il sera cette fois-ci plus humide, alimenté par la dépression située à l’entrée du golfe de Gascogne.





Ainsi, en milieu de semaine, la combinaison des températures caniculaires et d’un taux d’humidité de l’ordre de 40 à 50% va accentuer la température réellement ressentie (ou humidex) par les organismes. Des Hauts-de-France aux régions centrales et de l’Île-de-France au Grand Est, elles pourront grimper jusqu’à 46 voire 48, soit un niveau jamais atteint dans ces régions. Or, plus il fait chaud et humide et plus le corps humain se refroidit avec difficulté car la transpiration ne peut pas s'évaporer. La chaleur devient alors insupportable, en particulier dans les grandes agglomérations.