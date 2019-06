Canicule : le casse-tête des écoles

Plusieurs écoles ont fermé leurs portes ce jeudi 27 juin 2019. Et ce vendredi, elles pourraient être plus nombreuses au vu des records de température annoncées. Dans les établissements qui sont restés ouverts, quelques élèves étaient victimes de malaise sans gravité. Pour chercher de l'air et trouver un peu de fraîcheur, les enseignants ont dû réorganiser leurs cours.



