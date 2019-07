Canicule : le retour des fortes chaleurs attendu

Un nouvel épisode caniculaire se profile à partir du lundi 22 juillet. Il devrait être aussi intense que celui du mois de juin, mais cette fois, davantage de régions seront concernées. Lyon sera la première grande ville touchée par la canicule. Parmi les régions qui seront épargnées, il y a comme d'habitude la Bretagne. La température ne devrait pas dépasser les 30°C dans la région, et les vacanciers ne s'y sont pas trompés.



