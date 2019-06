Canicule : le vrai du faux sur cette vague de chaleur

La moitié du pays en vigilance, le brevet des collèges reporté... La France s'apprête à vivre un épisode de canicule record. Cette vague de chaleur est-elle réellement inédite ? Les canicules sont-elles de plus en plus fréquentes ?



Ce lundi 24 juin 2019, Baptiste Morin, dans sa chronique "Les indispensables", nous aide à y voir plus clair. Cette chronique a été diffusée dans 24h Pujadas du 24/06/2019 présentée par David Pujadas sur LCI. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, David Pujadas apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie