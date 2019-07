Canicule : les habitants de Vérargues ont vécu sous 46°C en juin

Le 28 juin 2019, le thermomètre à Verargues avait affiché 46°C, du jamais-vu sur le territoire. Les habitants se souviennent de ces fortes chaleurs comme d'un air irrespirable et brûlant. Par ailleurs, les agriculteurs sont ceux qui en ont le plus souffert. Rodolphe Coulondre, viticulteur château de Vérargues, a par exemple perdu 80% de sa production sur l'une de ses parcelles la plus exposée. Il attend également avec appréhension les prochaines vagues de chaleur qui vont frapper le pays à partir du 22 juillet 2019.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 20/07/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 20 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.