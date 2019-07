Canicule : les Montbrisonnais cherchent à tout prix à se rafraîchir

A Montbrison, la chaleur a modifié les habitudes de chacun. Avec un thermomètre qui affiche déjà 29 degrés à 9 heures du matin, les Montbrisonnais sont devenus plus matinaux. Sur les terrasses des cafés, on préfère plutôt une boisson fraîche et de l'eau pour se rafraîchir. Dans les pharmacies, certains produits comme l'eau thermale ont été pris d'assaut.





