Canicule : les premiers records de chaleur tombent !

Août 2003, dans le Gard, le thermomètre affichait 44,1 °C. C'est la température la plus élevée jamais atteinte en France métropolitaine. Ce record pourrait ou devrait être battu dans la région de Carpentras. Pour cause, Météo France prévoit pour jeudi et vendredi 28 juin 2019 d'autres records. Ce mardi, 78 départements étaient déjà en alerte orange canicule.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/06/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.