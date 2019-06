Canicule : les prévisions jour après jour, de mercredi à dimanche

La canicule finira par gagner le nord-ouest et la côte atlantique en deuxième partie de semaine. Les maximales seront alors comprises entre 35 et 40°C, exception faite des départements bordant la Manche où il fera un petit peu moins chaud. Les valeurs les plus élevées durant la journée de jeudi sont attendues en Auvergne-Rhône-Alpes, dans le Berry et en basse vallée du Rhône avec jusqu’à 42°C à l’ombre. À Carpentras, Bourges, Nevers et Clermont-Ferrand, il s’agira des températures les plus élevées jamais enregistrées dans ces villes et donc supérieures à la canicule de 2003.





Vendredi, il fera aussi chaud voire même plus, en particulier du val de Loire jusqu’à l’arrière pays méditerranéen. Des pointes à 44°C sont ainsi attendues entre le Gard et le Vaucluse. En conséquence, le record absolu de chaleur en France établi à Conqueyrac (Gard) avec 44,1°C le 12 août 2003 pourrait être battu.