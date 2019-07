Canicule : alerte rouge dans vingt départements

Météo France a placé vingt départements en alerte rouge canicule ce mercredi 24 juillet. Un tiers de la population de l'Hexagone est concerné et cela pourrait durer jusqu'à vendredi sur une grande partie du nord. Le thermomètre a largement dépassé les quarante degrés dans certaines villes, notamment à Metz, Montbrison, ou encore Paris. Les points d'eau sont pris d'assaut par les locaux et les touristes.



