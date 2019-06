Canicule : à quoi faut-il s'attendre exactement ?

Une vague de chaleur inédite est attendue dans presque tout le pays en ce mois de juin. Dès lundi 24 juin 2019, le mercure montera à plus de 30 degrés sur les trois quarts du territoire. Il pourrait même atteindre les 40 degrés, mercredi et jeudi. Et à cause de l'humidité, les chaleurs seront encore plus étouffantes. La semaine prochaine, les températures nocturnes ne devraient pas descendre en dessous des 25 degrés dans la plupart des métropoles.



