Canicule : de nouveaux records de températures battus dans plusieurs villes de France

Ce mercredi 24 juillet, de nouveaux records de températures ont été enregistrés dans plusieurs villes de France. En tête, Vichy qui a battu son record de 1983 (41,2 C°) avec 41,3 degrés cet après-midi, soit le deuxième jour à plus de 40 degrés, un fait totalement inédit pour la ville. Le Nord-Est n'est pas en reste non plus, puisque Saint-Dizier a vu le thermomètre monter jusqu'à 40,5 degrés, battant les 40,4 degrés d'août 2003. A Nancy, il a fait 39,7 degrés, dépassant aussi la canicule de 2003 et ses 39,3 degrés. La ville de Metz a enregistré 39,7 degrés cet après-midi, le record absolu étant de 39,5 degrés en 2003. Épinal a également battu son record de 2003 (38 degrés) avec 38,4 degrés affichés.