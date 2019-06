Canicule : retour sur ces six jours où la France a suffoqué

Une bonne partie de la France a commencé à retrouver des températures plus respirables dimanche, avec un net rafraîchissement dans le nord-ouest mais toujours de fortes chaleurs à l'est et dans le sud. Alors que l'épisode caniculaire concerne désormais une portion "de l'est de l'Occitanie à l'Alsace et sur les régions méditerranéennes", les températures devraient continuer à baisser lundi sur une grande partie du pays, selon Météo-France.

La vigilance orange est malgré tout maintenue dans 32 départements. Ils se situent dans l'est et dans un grand tiers sud-est du pays, depuis l'Aude jusqu'au Bas-Rhin, en englobant le Massif central, la Côte d'Azur et les Alpes. Dans cette zone, le mercure continue de s'envoler avec "encore près de 40°C au maximum dans le Gard".

Des températures auxquelles les Français vont devoir s'habituer ? Les scientifiques anticipent en effet des vagues de chaleur deux à trois fois plus nombreuses d'ici au milieu du siècle. Avec ces canicules, "nous pouvons toucher du doigt le réchauffement climatique", a affirmé sur BFMTV le ministre de la Transition écologique, François de Rugy.