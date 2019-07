Canicule : pourquoi une alerte rouge ?

Nous avons parfois du mal à comprendre pourquoi certaines régions sont en alerte rouge et pas d'autres, alors que les températures sont quasiment les mêmes. Mardi 23 juillet, la température était de 41°C à Bordeaux, qui était en vigilance orange. Jeudi 25 juillet, 42°C est prévu à Paris et la capitale sera placée en alerte rouge. Comment s'explique cette différence ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/07/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.