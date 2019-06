Canicule : que signifie la vigilance rouge, mise en place pour la première fois dans quatre départements ?

En parallèle de cette vigilance rouge, de nombreuses mesures ont été mise en place dans les quatre départements concernés. Les préfectures et rectorats de l'Hérault, du Gard, des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse conseillent notamment aux parents d'élèves de garder leurs enfants à la maison ce vendredi. "Sauf arrêté préfectoral ou municipal, les écoles restent ouvertes,

néanmoins il est recommandé aux parents de ne pas envoyer leurs enfants en classe", a indiqué le préfet de région Paca Pierre Dartout. Il a précisé qu'aucune activité scolaire, sportive ou fête de fin d'année ne pourrait avoir lieu dans les établissements vendredi.





Tous les événements sportifs prévus dans les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse sont également annulés. A Montpellier, également en vigilance rouge vendredi, la mairie a annoncé dans un communiqué la fermeture des écoles, crèches et haltes garderies à partir de 12H00, sans service de restauration le midi. La mairie de Marseille a annoncé la gratuité des piscines et des musées jusqu'à la fin de l'épisode de chaleur dimanche. Pour venir en aide aux SDF, les maraudes sont renforcées dès jeudi soir dans les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse. Dans le Gard, le nombre de places d'hébergement d'urgence sera augmenté et les horaires des accueils de jour étendus.