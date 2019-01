Cantal : les habitants habitués au froid de saison

Du côté de Neussargues dans le Cantal, les habitants se sont accommodés à la neige et au froid. Pas question pour eux de se lamenter. Même avec des températures négatives, le marché hebdomadaire est toujours aussi animé. Le secret pour faire face à ce temps c'est d'être bien équipé. Dans les prochains jours, de nouvelles chutes de neige sont attendues dans la région.



