La Guadeloupe et la Martinique paralysées par une "brume de sable"

On l'appelle "brume de sable". Depuis samedi 20 juin, la Guadeloupe et la Martinique, ainsi qu'une bonne partie des Caraïbes, sont confrontées à un nuage de fines poussières qui stagne sur la région. Selon Météo France, le phénomène météo, venu du Sahara, a traversé l'océan Atlantique jusqu'aux Caraïbes, porté par les alizés, qui soufflent du nord-est vers le sud-ouest. "Un transport massif de sable s'est mis en place entre l'Afrique et l'Amérique. Des fines poussières sont arrachées par des vents forts soufflant sur le désert du Sahara", note le service officiel de la météorologie et de la climatologie en France.

Si le phénomène est "classique", il est pourtant "rare de voir des concentrations aussi importantes gagner la mer des Caraïbes et atteindre les côtes mexicaines", détaille Météo France. Cet épisode, qui perdure depuis plusieurs jours, a pour conséquences de réduire fortement la visibilité et de rendre l'air difficilement respirable pour les plus vulnérables.