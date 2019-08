Chaleur : record de température la nuit à Nice

À Nice, depuis le 21 juin 2019, on a dénombré 73 nuits tropicales. Des nuits durant lesquelles la température n'est pas descendu en dessous des 20°. C'est sans précédent depuis la grande canicule de 2003. La baisse des températures n'est pourtant attendue qu'en début de semaine prochaine sur la Côte d'Azur. Alors comment les habitants se sont-ils adaptés ?



