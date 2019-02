Chutes de neige : des automobilistes piégés

Ce samedi 2 février 2019, les conditions de circulation ont été particulièrement difficiles depuis cet après-midi. Des automobilistes, pris au dépourvu, ont dû s'arrêter sur la route en raison de l'importante chute de neige. Ce phénomène s'est également produit à plusieurs endroits entre l'Auvergne et les Alpes, notamment en Haute-Loire où le vent s'est levé au cours de cette soirée.



