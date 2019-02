Chutes de neige en Savoie : 600 naufragés de la route hébergés

Un début de vacances plutôt pénible. Dans la nuit de vendredi à samedi, des centaines d'automobilistes ont été bloqués par la neige sur les routes de Savoie, dans la vallée de la Maurienne où la neige est tombée abondamment. Selon France Bleu, quatre stations étaient coupées du monde et les routes d'accès fermées à cause des chutes de neige et du verglas : les Arves, la Toussuire , Albiez et Le corbier.