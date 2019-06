Circulation différenciée : le mode d'emploi

À cause de l'alerte pollution, des mesures exceptionnelles ont été prises en région parisienne et autour de Lyon. La circulation différenciée, et non pas alternée, avec des critères de pollution très exigeants sera mise en place à partir du 26 juin 2019. Comment va-t-elle fonctionner ? Sera-il encore possible d'utiliser sa voiture particulière ou encore sa camionnette de livraison ?



