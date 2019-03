Comment s'habiller en ce début de printemps ?

Avec des matins frais et des après-midis ensoleillés, difficile de choisir sa tenue pour la journée. A Ancenis, en Loire-Atlantique, chacun a sa technique pour faire face aux caprices du temps. Certains prévoient deux tenues, chaudes à l'extérieur et plus légères à l'intérieur. D'autres avisent selon la température, quitte à devoir se changer. Cet après-midi du 28 mars 2019, on attend 17°C. Les manteaux risquent de tomber pour laisser place aux lunettes de soleil.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 28/03/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 28 mars 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.