JT 20H - Lorsqu'on évoque les tornades, ce sont les grandes plaines du Midwest des États-Unis qui nous viennent à l'esprit. Cependant, la France connaît aussi des phénomènes comparables.

Les tornades frappent même en plein centre-ville. Chaque année, l'Hexagone connaît entre dix et cinquante de ces phénomènes naturels, mais ceux-ci restent rares et bien plus petits que ceux des États-Unis. Généralement, ils font quelques dizaines de mètres de taille et durent quelques minutes. Comment se forment les tornades dans un pays tempéré comme le nôtre et ailleurs en Europe ?



