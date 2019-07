Comment se forment les trombes marines

Ce lundi, des pluies diluviennes et de violents orages se sont abattus sur la Corse. On y a aussi observé un phénomène particulièrement spectaculaire, une trombe marine. Se rapprochant de la côte de Bastia et continuant sa course sur la terre ferme, celle-ci a été filmée par des riverains. Elle a emporté des arbres comme de vulgaires feuilles, mais n'a fait aucun blessé. Alors, comment se forme ce phénomène ?



