Corse : les vacances continuent

JT 13H - A Pietrosella, en Corse du Sud, les touristes profitent du beau temps pour faire le maximum d'activités.

Le soleil est de retour. Ce 12 septembre 2019, les températures maximales ont été proches des 30°C à Pietrosella, en Corse du Sud. Avec un ciel bleu et des plages moins bondées, les vacanciers ne sont pas près de rentrer. Baignade, plongée sous-marine, chasse... les touristes font le plein d'activités à l'approche de la fin des vacances.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 12/09/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 12 septembre 2019 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.