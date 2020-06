Crue dans les Cévennes : du jamais vu depuis 50 ans

Les cours d’eau réagissent très fortement ce vendredi en raison des intempéries, qui provoquent un phénomène de crues-éclair. À Anduze, le Gardon a vu sa cote augmenter de près de 3 à 5 mètres, soit une hausse de 1 cm par seconde. C’est sous un axe s’étirant du nord du Gard à l’est de la Lozère que les pluies sont les plus copieuses, à la mi-journée, une dizaine de routes étaient coupées et 2000 foyers privés d'électricité.

Il faut remonter à l'année 1971 pour retrouver de telles intempéries un mois de juin : le 14 juin de cette année-là, un orage localisé et très virulent avait déversé, selon Météo France, plus de 300 mm en quelques heures au pied des Cévennes. "La valeur maximale avait été recueillie à Sainte-Cécile d’Andorge, non loin d’Alès sur le bassin des Gardons : 322 mm en une seule journée, dont 229 mm [étaient] tombés en 3 heures entre 17 h et 20 h locales", selon l'institut météorologique.

Le Gard a été placé avec seize autres départements en vigilance orange. Il s'agit de l'Ardèche, l'Aveyron, du Cantal, du Gard, de la Haute-Loire, de la Lozère et du Puy-de-Dôme pour le risque de pluie et d'inondation. La Côte d'Or, le Doubs, le Jura, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, la Haute-Saône, les Vosges et le Territoire de Belfort sont en alerte aux orages. L'Aveyron, le Gard et la Lozère sont également en vigilance crues. Le Gardon d'Anduze est en crue, tout comme le Cèze et le haut-Tarn.