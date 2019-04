Cysoing : un climat morose pour ce 2 avril

En cette période d'intersaison, un temps gris est prévu. Et comme dans presque tout le pays, les parapluies ont été également de sortie ce 2 avril 2019. C’est notamment le cas de la ville de Cysoing. Le choc des températures et les grosses gouttes de pluie n'entament pourtant pas le moral des Nordistes. Ils gardent le sourire, car ils savent bien qu'après la pluie, arrive toujours le beau temps.



