Dans l'Est de la France, de nombreux arbres meurent à cause de la sécheresse

Les forêts des Vosges et d'Alsace sont en souffrance à cause de la sécheresse et du dérèglement climatique.

La sécheresse, qui touche neuf départements sur dix, fait de nombreux ravages. Selon l'Office national des forêts, quatre millions et demi d'arbres sont en train de mourir dans les Vosges et en Alsace. En effet, les épicéas y sont devenus squelettiques et perdent leurs épines. À long terme, les essences les plus fragiles, telles que le hêtre, pourraient venir à disparaître.

Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 06/09/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.