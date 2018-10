Dax : des journées d'automne bien ensoleillées

Ce dimanche 7 octobre 2018, l'automne est attendu dans le sud-ouest avec un peu de pluie. En attendant, le soleil répond toujours présent. A Dax, dans les Landes, si la matinée démarre avec quinze degrés, à midi, la température monte de plus en plus jusqu'à atteindre 30 degrés. Dans le centre-ville, les terrasses des cafés ne désemplissent donc pas. Les plats d'hiver n'étant toujours pas au menu, le barbecue est de rigueur. Une arrière-saison qui permet aux jardiniers de profiter encore un peu de leurs potagers.



