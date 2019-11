De la neige un 15 novembre : cet épisode "majeur" était-il vraiment si précoce ?

Il neige !... Un 15 novembre ! Depuis jeudi et jusqu'à vendredi, le sud-est de la France a affronté un épisode neigeux que Météo-France a qualifié de "majeur", au moment de placer jusqu'à 11 départements en vigilance orange. Les habitants de la Drôme, d'Isère, d'Ardèche, du Rhône, de la Loire et des Alpes de Haute Provence ont été victimes des coupures d’électricité dans des centaines de milliers de foyers (245.000 à 17 heures, le vendredi soir) et un trafic fortement perturbé.

Evidemment, sur les réseaux sociaux, les internautes n'ont pas manqué d'exprimer leur surprise devant le spectacle de ces flocons lourds et collants qu'ils ne pensaient pas voir de si tôt. Météo France parlait ni plus ni moins d'un épisode "particulièrement précoce dans la saison".

Néanmoins, des chutes de neige similaires ont été constatées quasiment sur la même période l’an dernier, nous explique Christelle Robert, prévisionniste à Météo France : "Le 20 novembre 2018, ce sont 10 centimètres de neige qui avaient été relevés à la station météorologique de Grenoble-Saint-Geoirs et 3 centimètres à celle d’Ambérieu. Presque un mois plus tôt, le 29 octobre 2018, c’est 17 centimètres qui avaient été constatés à Saint-Etienne".

En remontant plus loin dans le temps, on constate que des chutes de neige précoces se sont déjà produites à cette époque de l'année. Le 21 novembre 1999 par exemple, 15 centimètres avaient été relevés à Aix-en-Provence, 23 centimètres à Orange et jusqu’à 60 centimètres à Montélimar. Le 17 novembre 1968, 12 centimètres de neige étaient tombés à Marseille et 5 à 7 centimètres en région parisienne.