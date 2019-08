Des inondations dévastatrices en Haute-Loire

La commune de Pont-Salomon, dans l'est de la Haute-Loire, a été victime d'orages localisés mais très violents. Vers 18 heures le 6 août 2019, ceux-ci ont éclaté et, en deux heures, des torrents d'eau et de boue ont tout emporté sur leur passage. A certains endroits de la commune, des portions de routes ont cédé. Egalement touchée, une ligne TER partant de Saint-Étienne est coupée pour plusieurs jours. Pont-Salomon a subi, en trois heures, l'équivalent d'un mois et demi de précipitation.



