Des minis-tornades avec des rafales à 170 km/h frappent l'Hérault

JT 20H - Ce dimanche 20 octobre, les spécialistes ont compté quatre tornades dans l'Hérault. Elles ont été aperçues autour de trois communes : Aspiran, Paulhan et Usclas.

Les témoins ont tous raconté la même chose. Un ciel qui s'assombrit brutalement et une tornade qui se dessine au loin... Une image que l'on a l'habitude de voir aux États-Unis. C'est dans l'Hérault que ces phénomènes ont été aperçus ce dimanche matin. Les dégâts ont été limités, car les rafales n'ont pas dépassé les 170 km/h.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/10/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.