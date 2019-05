Des rafales de vent allant jusqu'à 150 km/h balayent le Sud-Est

Du jamais vu pour un mois de mai. Des records de vent ont été battus ce dimanche dans le Sud-Est du pays. Des rafales à 150 km/h ont été enregistrées sur le Luberon. Plus de 6.000 foyers sont toujours privés d'électricité. En Corse, une touriste allemande a été emportée par une vague.



